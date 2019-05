Giulia Ventisette, finalista al premio De Andrè, ospite di Liberi Tutti Live

A Liberi Tutti Live su Radio Lady, ospite di Irene Rossi c'è stata Giulia Ventisette, giovane cantautrice di Firenze, dopo “L’inverno del cuore” (2015), pubblica il secondo album di inediti “Stanze” (2018), da cui sono estratti 3 singoli: Soldatini di carta, Tutti zitti, Burattino.

Stanze è il ritratto di una società precaria, priva di appigli, dove il buio fa da padrone, dove la tecnologia schiaccia il nostro senso critico e le aspettative che i nostri cari ripongono in noi, non sembrano mai soddisfatte.

In Stanze, però, si cela anche l’ironia che caratterizza brani come “(Una) relazione mono-settimanale”, che sfocia in drammaticità con “Burattino”, fino all’intimità di “Te lo dico con una canzone”.

Giulia Ventisette, semifinalista al Premio Lunezia e finalista al Premio De André 2018, dopo aver ottenuto diversi riconoscimenti per i brani del suo ultimo album, è impegnata nel suo Tour estivo, le cui date sono disponibili sul sito della cantautrice.

