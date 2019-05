Gli eletti nel centrodestra a Vinci ringraziano: "Opposizione decisa"

Vogliamo dire grazie ai cittadini di Vinci per averci dato la possibilità di rappresentarli, anche se nella veste di opposizione. Questo non diminuirà il nostro impegno per il bene del territorio e per l'interesse della cittadinanza. Il nostro è un risultato storicamente rilevante in un comune da sempre gestito da una maggioranza differente alla nostra, anzi abbiamo avuto un'affermazione significativa e più che mai siamo convinti che sia necessario portare avanti un opposizione decisa, ma non meramente ideologica. Vogliamo che la voce dei commercianti in difficoltà, di cittadini vessati da una tassazione eccessiva e di tutte quelle persone che credono che il territorio meriti di più, non venga ignorata e sia invece doverosamente ascoltata con la dovuta attenzione .

Saremo decisi per il bene della comunità, e osteggeremo qualsiasi provvedimento non sia nell'interesse della collettività, ma non di meno non saremo prevenuti nei riguardi delle proposte della maggioranza e valuteremo positivamente qualsiasi iniziativa che faccia il bene dei vinciani.

È nostro dovere morale ripagare la fiducia dei cittadini con un posizione seria, costruttiva, e che anteponga sempre il benessere del territorio alla mera contrapposizione politica.

Alessandro Scipioni

Cristiano Bianconi

Bindi Mariagrazia

Manuela Landi

Paola Morini

Centro destra per Vinci

