King's Cup a Fornacette, tutto pronto per il torneo U13

E' tutto pronto per la 3a edizione del torneo nazionale di calcio giovanile King’s Cup Tuscany Youth Cup 2019 riservato alla categoria Esordienti U13 2006/2007 in programma l'1 e 2 giugno presso l'Impianto Sportivo Piero Masoni di Fornacette (Pisa).

La manifestazione organizzata dal Comitato Organizzatore del Fornacette (Ferdinando Mazzei e Luca Baldi) vedrà 32 società ai nastri di partenza tra le quali spiccano Roma, Sampdoria, Fiorentina, Empoli, Pistoiese, Livorno, i campioni in carica dell'Academy Porca, Tau, Club Milano, Follo, Gattatico e tantissime altre società dalla Toscana.

Nello scenario dell'Impianto Sportivo Piero Masoni di Fornacette, un vero e proprio gioiello sportivo dotato di campi in erba e in sintetico, area ristoro, spazi relax, beach arena, i futuri campi da tennis, ma soprattutto un ambiente esteticamente affascinante, sicuro e pulito si svolgeranno le gare di qualificazione con inizio sabato dalle ore 14 per concludersi alla domenica mattina. Nel pomeriggio domenicale le fasi finali con le premiazioni anche individuali.

Per il calendario completo, scoprire tutte le informazioni e vivere il torneo in diretta basta seguire su Facebook King’s Cup e connettersi al sito ufficiale.

Fonte: Tornei Next Gold

Tutte le notizie di Calcinaia