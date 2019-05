L'empolese Irene Tinagli è stata eletta eurodeputata con Siamo Europei

L'empolese Irene Tinagli è stata eletta eurodeputata nella circoscrizione Italia Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) con Siamo Europei, la lista di Carlo Calenda appoggiata dal Partito Democratico. Con oltre 100mila è stata la più votata alle spalle di Pisapia. Per la Tinagli, deputata con Scelta Civica e poi con il PD dal 2013 al 2018, si tratta della prima esperienza a Bruxelles come politica, anche se ha collaborato in passato come consulente con la Commissione Europea.