Dopo l'incidente mostra la patente di un altro: la sua era stata ritirata nel 2016

E’ rimasto coinvolto in un incidente guidando pur con la patente ritirata e ha mostrato alla pattuglia un documento di un connazionale spacciandosi per lui, ma è stato smascherato dalla Municipale: è successo nella notte di lunedì scorso quando in via Scialoia a Firenze è avvenuto un incidente tra un’auto e uno scooter. E’ intervenuta una pattuglia dell’autoreparto per i rilievi dell’incidente e l’identificazione dei coinvolti e quando hanno controllato i documenti del conducente dell’auto, agli agenti sono venuti alcuni sospetti. Dopo qualche accertamento è emerso che l’uomo aveva una patente nazionale straniera originale ma intestata ad un connazionale in regola con la permanenza sul territorio nazionale. Dopo alcuni rilievi è risultato che il conducente dell'auto si spacciava per il connazionale. Inoltre la sua vera patente era stata ritirata nel 2016 per guida in stato d'ebbrezza a Viareggio. Gli agenti hanno posto sotto fermo amministrativo il veicolo, di proprietà di un cittadino italiano, in quanto guidava con patente sospesa di validità. Ma non solo: l’uomo era senza documenti e clandestino in Italia. E’ stato quindi fotosegnalato ed è risultato un 29enne straniero senza fissa dimora e denunciato perché non in regola con le norme sull'immigrazione, per false attestazioni e sostituzione di persona. Per l’uomo è stato fatto l'invito a presentarsi in Questura. Ieri sera, a seguito del sequestro della patente risultata non appartenente al soggetto, è stato convalidato il sequestro da parte del PM con contestuale restituzione del titolo abilitativo. In questi giorni verrà restituita la patente al legittimo proprietario residente in provincia di Lucca.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

