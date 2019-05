Muore bambino di 10 mesi, il dg delle Scotte chiede commissione di esperti alla Regione

In merito al decesso del bambino di 10 mesi avvenuto mercoledì 29 maggio, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese rende noto che è stato chiesto all’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana di istituire un’apposita commissione regionale di esperti per rianalizzare il comportamento dell’ospedale nell’ambito di questa triste vicenda. «Come dichiarato nelle scorse ore, l’ospedale ha fatto tutto il possibile per il bambino – precisa il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini -. Per questo, e in segno di grande vicinanza alla famiglia, abbiamo deciso di chiedere l’attivazione di un ulteriore strumento tecnico di analisi, in un’ottica di totale trasparenza».

Fonte: Aou Senese

