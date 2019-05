Notte Nera, per l'ottava edizione si punta alle 15mila presenze

Tutto è pronto sotto la Rocca per la Notte Nera, giunta alla ottava edizione. Sabato 8 giugno, dalle 19, il centro storico di San Miniato sarà protagonista. Diventerà un palcoscenico con tanti spettacoli, musica, food e divertimenti per tutti i gusti, con ovviamente un occhio di riguardo verso il tartufo nero. Ancora una volta enogastronomia del territorio e arte andranno a braccetto tra piazza del Seminario, Loggiati di San Domenico, via IV novembre e tutto il Borgo.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Pisa col Comune di San Miniato, San Miniato Promozione e Camera di commercio di Pisa. Rispetto agli anni scorsi la navetta sarà gratuita dalle 18.30 alle 20, mentre in seguito sarà a pagamento (costo tre euro per gli adulti, tragitto Fontevivo-centro) ma rimborsabile per chi sceglierà di cenare in uno dei locali del centro.

Molti ospiti affolleranno San Miniato, ma il mai event a livello musicale sarà alle 22.30 con il concerto dei toscanissimi Matti delle Giuncaie, con la loro musica folk in piazza del Popolo. E poi altra musica, flash non, danza, degustazioni e molte altre sorprese. Rimarranno aperti tra le 21 e le 23 il Museo della Memoria, la Rocca, il palazzo municipale e l'oratorio del Loretino.

Novità anche in cucina: Fabrizio Marino, che da poco ha aperto Maggese, terrà uno showcooking in cui interpreterà il tartufo nero come una tagliata speciale e proporrà un primo 'Ricchi e Poveri' con tartufo nero e topinambur; Paolo Fiaschi invece preparerà del risotto al tartufo nel suo nuovo spazio Garum.

Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio Pisa, ha commentato: "Non è una festa paesana, il fine era attrarre gente anche da tutto il territorio. Devo dir grazie a Gabbanini e Gozzini che hanno creduto moltissimo e sono stati disponibile nell'organizzare l'evento. Speriamo che le prossime amministrazioni ci supportino. La Notte Nera ha contribuito pure a rendere appetibile San Miniato a tutte quelle attività che hanno aperto in città". Sulla stessa linea anche Giovanni Mori di Confcommercio San Miniato: "I commercianti vogliono valorizzare la cittadina. È una festa di grande spessore e partecipano tutti, un bel segnale".

"Otto anni fa nessuno ci credeva, ma la manifestazione è cresciuta tantissimo. Credo che sarà un successo anche stavolta, grazie ai commercianti che si mettono in gioco. Spero in 10-15mila presenze" sono state le parole di Vittorio Gabbanini, per cui la Notte Nera sarà ufficialmente l'ultimo evento da sindaco, dato che si è andati al ballottaggio (che tra l'altro si terrà il giorno successivo). Stesso discorso per l'assessore Giacomo Gozzini, il quale ha lodato lo spirito di iniziativa dei commercianti sanminiatesi.

A proposito di ballottaggio Pieragnoli ha avuto un'idea per stemperare gli animi nel giorno del silenzio elettorale: "Inviteremo Giglioli e Altini in piazza per una stretta di mano e un bel piatto al tartufo".

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di San Miniato