Parco Libera Tutti, il progetto finisce su DiverCity tra i migliori in Italia

Il progetto collaborativo del Parco Libera Tutti ottiene un altro prestigiosissimo riconoscimento.

Il progetto è stato inserito nella pubblicazione "DiverCity", pubblicazione realizzata dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori come uno dei migliori progetti nazionali "inerente ai 17 obiettivi che l’ONU ha identificato per promuovere il miglioramento dello sviluppo del pianeta in termini di equità, e per favorire un dialogo multidisciplinare a partire dalla relazione tra spazi pubblici e diversità".

La pubblicazione sarà presentata oggi alla Biennale Spazio Pubblico di Roma, con Istituto Nazionale di Urbanistica e Università di Roma Tre.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - dice il sindaco Giacomo Cucini - che premia il lavoro delle nostre associazioni, la professionalità dell'associazione Narrazioni Urbane, l'impegno dell'amministrazione comunale che ha sostenuto i percorsi di partecipazione pubblica come strumento per disegnare insieme la Certaldo del futuro. Una realtà più inclusiva, partecipata e quindi sicura. Presto inaugureremo i primi lavori del Parco e questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire su questa strada".

