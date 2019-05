Al fine di non creare disagi alla circolazione l’Amministrazione comunale di Vinci ha deciso di effettuare i lavori di completamento del percorso ciclopedonale in via Leonardo da Vinci nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Per tale ragione sarà istituito a partire dalle ore 20.00 il senso unico alternato nella suddetta via.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

