Rapina al supermercato, spari in presenza di una bambina: c'è un sospettato

Nella giornata di ieri è uscita la notizia di un furto in un supermercato a Firenze, in cui un ladro ha sparato colpi in aria e una bambina di 9 anni si è rifugiata sotto una cassa. Adesso c'è un sospettato.

A.C., 42enne originario della Puglia, è stato arrestato per una rapina a mano armata in via Fra Giovanni Angelico. Inoltre è sospettato della rapina al supermarket in via Rocca Tedalda.

In più, A.C. è stato arrestato dalla polizia anche il 28 gennaio del 2018, dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato di Pieve a Nievole durante il quale furono esplosi colpi di pistola contro l'auto di un passante, che aveva i due figli piccoli a bordo.

