Regata delle Repubbliche Marinare in diretta Rai

Domani si disputerà in Laguna a Venezia la 64^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. A partire dalle ore 18.50 la diretta televisia su Rai2.

Il programma ufficiale della giornata prevede alle ore 10.00 in Palazzo Ducale (sala dello Scrutinio) il gemellaggio Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (a cura della Croce Verde Mestre) e la Cerimonia del Gemellaggio Adriatico della Festa della Sensa con le città delle Repubbliche Marinare, Genova, Amalfi, Venezia e Pisa. Alle ore 19.00 in Bacino di San Marco si svolgerà la Regata dei Galeoni, lungo il percorso di 2.000 metri dai Giardini di S. Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo al Campo della Salute (Canal Grande). A seguire la premiazione degli equipaggi in Campo della Salute.

