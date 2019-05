Richiedente asilo arrestato per spaccio di cocaina: sul suo conto diversi 'alias'

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno arrestato un uomo originario del Marocco, E. K. di 30 anni richiedente asilo in Italia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia dei Baschi Verdi di Firenze ha fermato in via Pistoiese un’auto con a bordo 2 persone di origine marocchina. Il mezzo era di proprietà di un terzo soggetto, pregiudicato con numerosi precedenti per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Le due persone a bordo dell’auto, sempre più nervose, non sapevano spiegare l’utilizzo di quel veicolo e i loro spostamenti. Il passeggero era senza documenti di identità.

Controlli più approfonditi hanno fatto emergere, nel vano sottostante il freno a mano, circa 6 grammi di polvere bianca confezionata in cellophane, ossia cocaina pura da tagliare. Nella perquisizione domiciliare è emerso nell’appartamento di Campi Bisenzio del passeggero dell’autoveicolo ben 30 grammi di cocaina tagliata e divisa in dosi, nascosta in un armadio, oltre 1.200 euro in contanti, 10 cellulari ed 1 bilancino di precisione nonché pellicole da utilizzare per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è poi stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici che hanno permesso di appurare che lo stesso, in passato, aveva fornito numerosi cosiddetti “alias” (nomi falsi) al fine di mascherare i suoi precedenti, tra cui un arresto sempre per stupefacenti. Inoltre risultava che lo stesso aveva presentato una domanda di richiesta di protezione internazionale.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale per la lavorazione ed il confezionamento della droga sono stati sottoposti a sequestro cosi come l’autovettura.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Firenze, l’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto, è stato recluso presso la Casa Circondariale di Firenze – Sollicciano.

