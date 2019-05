Rientra in Italia la salma di Lorenzo Orsetti: disposta l'autopsia

È rientrata oggi a Roma la salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino unitosi come volontario alle milizie curde e ucciso dall'Isis lo scorso 18 marzo in Siria. Il corpo è atterrato oggi all'aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha. A quanto si è appreso, una volta espletate le formalità burocratiche, nell'area della Cargo City dello scalo romano, la salma di Orsetti sarà trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su disposizione della Procura capitolina.

