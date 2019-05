Rinnovo del consiglio Scacchi sotto la Rocca: "Diffondere questo sport che non conosce età"

Mercoledì scorso l'Assemblea dei soci dell'Associazione Ricreativa Culturale 'Scacchi sotto la Rocca' di San Miniato ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo.

Sono stati eletti all'unanimità: Juri Profeti come Presidente, Alessio Guardini Vicepresidente, Elisabetta Catalanotto in qualità di Segretaria ai quali si affiancano Vincenzo Germek, Luciano Messina, Bruno Spagli e Pier Giorgio Spagli come Consiglieri.

“Scacchi sotto la Rocca – scrive Juri Profeti, Presidente dell’Associazione - è nata appena 5 mesi fa ed ha avuto da subito importanti adesioni, non solo da parte di giocatori che già conoscevano questo sport, ma anche da parte di bambini alla loro prima esperienza, che hanno mosso i primi pezzi a scuola.

Il nostro obbiettivo è principalmente questo: far conoscere ed apprezzare il gioco degli scacchi nella nostra zona, come sport socializzante ed altamente educativo e che non conosce età, potendo essere praticato fin da molto piccoli e senza limiti anagrafici.

Il nostro scopo è quello di far conoscere questo sport ai ragazzi delle scuole a partire dalla primaria fino alle scuole superiori.

I benefici del gioco degli scacchi sono molti, come aumento delle capacità di attenzione e concentrazione, il rafforzamento delle capacità di memorizzazione, la spinta ad un impegno formativo per affrontare le difficoltà della partita, lo sviluppo della logica, l’aumento della creatività, maggiore efficienza intellettiva, ecc.

Ringrazio il Presidente uscente Federico Salvadori, che si è dimesso per motivi di studio, e gli altri membri del precedente Consiglio direttivo precedente, Graziano Furlani e Stefania Brotini, per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e che continueranno ad apportare la propria innegabile esperienza, in qualità di Soci, all'interno dell'associazione.

Vi aspettiamo quindi tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 18.00 presso il Museo Pinocchio alla Casa Culturale di San Miniato Basso per imparare insieme questo meraviglioso sport”

Per info: scacchisottolarocca@gmail.com

Presidente Juri Profeti: cell. 320/0866275

Fonte: Scacchi sotto la Rocca

