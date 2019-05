Ruba acqua potabile da due anni, arrestato 42enne nel Pisano

Da circa due anni affittava il suo appartamento a San Giovanni alla Vena sottraendo acqua potabile dall'impianto idrico manomesso. La segnalazione partita da Acque Spa si è risolta con l'arresto di un 42enne italiano per furto. I carabinieri della locale stazione, nel comune di Vicopisano, hanno accertato i fatti contestati e trasferito l'uomo ai domiciliari. Questa mattina si terrà il processo per direttissima. Nell'appartamento erano in corso dei lavori di ristrutturazione in vista dell'apertura di un bed&breakfast.

