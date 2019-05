Ieri sera è stata ripristinata la viabilità in via degli Arazzieri a Firenze, chiusa per circa un'ora a causa di un cedimento stradale. Un altro intervento per la messa in sicurezza dei residenti è stato avviato sempre nella serata a causa della presenza di uno sciame d'api in piazza Duomo nei pressi della Loggia del Bigallo. La zona è stata messa in sicurezza fino all'arrivo di un apicoltore per risolvere la situazione.

