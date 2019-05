Incidente mortale a Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini. Un giovane di 29 anni a bordo di una moto è morto dopo essersi scontrato con un camion. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. È arrivato immediatamente il 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Il ponte è stato chiuso per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi utili a capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

