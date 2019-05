Seminario sulla Fisica al polo Fibonacci: dal Colorado all'Unipi arriva Lewandowski

Martedì 4 giugno, alle ore 16.30, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, in Aula Galilei (ex 131) dell’Edificio C del Polo Fibonacci, Heather Lewandowski (JILA and University of Colorado at Boulder) terrà il seminario “Engaging Students in Authentic Scientific Practices in Physics Lab Courses”. L’incontro è rivolto ai docenti di Fisica e fa parte delle iniziative che l’Università di Pisa promuove sul tema della didattica universitaria. Il seminario è aperto anche a insegnanti delle scuole superiori e può essere utile anche a studenti che intendano intraprendere il percorso dell'insegnamento.

Durante la sua lezione, la professoressa Heather Lewandowski illustrerà in particolare uno degli aspetti del sistema di ricerca in physics education e relative azioni di sperimentazione per il miglioramento della didattica, che il Department of Physics della Colorado University+JILA hanno sviluppato nel corso di ormai quasi 15 anni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i professori Marilù Chiofalo (maria.luisa.chiofalo@unipi.it) o Alessandro Tredicucci (alessandro.tredicucci@unipi.it).

Il gruppo di Ricerca Educativa in Fisica (Physics Education Research o PER) dell'Università del Colorado è uno dei programmi di più grandi dimensioni sulla didattica della Fisica negli Stati Uniti. Conduce ricerca educativa e didattica sull'uso delle tecnologie nell'apprendimento della fisica, modalità di valutazione, modelli teorici per l'apprendimento in fisica, fondamenti sociali dell'apprendimento della fisica, problem solving, studio di riforme educative e scolastiche di successo e collaborazione al loro sviluppo e diffusione. Il gruppo è composto da docenti e studenti sia del Dipartimento di Fisica che della Scuola di pedagogia.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

