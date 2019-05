Serata galeotta a Volterra con lo chef Recanati di Loreto

Prosegue a Volterra il calendario delle CENE GALEOTTE (www.cenegaleotte.it), progetto ideato dalla direzione della Casa di Reclusione di Volterra (PI) e realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore Si Scioglie Onlus che VENERDI' 7 GIUGNO si arricchirà di una nuova imperdibile serata di alta cucina e solidarietà: protagonista al fianco dei detenuti sarà ERRICO RECANATI, chef del RISTORANTE ANDREINA di Loreto (AN).

L'incasso della serata sarà devoluto all'ASSOCIAZIONE IL SOLE ONLUS a sostegno dei progetti di adozione a distanza portati avanti dal 1997. Attiva in Etiopia, India, Somalia, Costa D’Avorio e Italia, Il Sole Onlus – nata a Como – opera fin dalla sua fondazione per garantire ai bambini e alle donne di tutto il mondo le stesse opportunità e dignità attraverso la costruzione di comunità sostenibili a misura di bambino, aiutando i più bisognosi nella conquista del loro diritto alla vita, all’identità, alla salute, alla famiglia, all’educazione e alla partecipazione.

Le Cene Galeotte sono possibili grazie al sostegno economico di UNICOOP FIRENZE, al fianco della struttura carceraria di Volterra fin dalla nascita del progetto, che oltre a fornire gratuitamente le materie prime necessarie alla preparazione dei menu assume regolarmente i detenuti per le giornate in cui sono impegnati nella realizzazione dell’evento.

Lo chef

Marchigiano purosangue, chef Recanati è letteralmente cresciuto tra pentole e fornelli nel ristorante di famiglia che ancora oggi porta il nome di nonna Andreina, storico punto di riferimento gastronomico di Loreto (AN). Dopo importanti esperienze al fianco di chef del calibro di Gianfranco Vissani, Pietro Leeman del Joya e Martin Dalsass del Ristorante Talvo, è proprio da Andreina che Recanati sviluppa la sua idea di "cucina neorurale", dove la tradizione si fonde con le nuove tecniche e la ricerca di oggi. Centro di tutto sono brace e spiedo, esaltati dal supporto di tecniche sperimentali ed originali che portano l’originaria trattoria dei cacciatori a ricevere prestigiosi premi, tra cui la prima stella Michelin nella guida 2013. Nel 2015 il locale entra a far parte de Le Soste, prestigiosa associazione che rappresenta la cultura della cucina italiana nel mondo con la sua super-selezione di ristoranti top in Italia.

I vini

Le CENE GALEOTTE proseguono la tradizione che vede presenti in ciascuna serata anche importanti aziende vinicole, che al pari degli chef partecipano alle serate a titolo assolutamente gratuito. Ad accompagnare il menu del 7 giugno saranno i vini firmati TENUTA DI GHIZZANO (www.tenutadighizzano.com), apprezzata azienda toscana con sede a Peccioli, in provincia di Pisa.

Le CENE GALEOTTE sono realizzate dal 2006 dalla Casa di Reclusione di Volterra con la supervisione artistica del giornalista Leonardo Romanelli. Ogni serata vede la partecipazione di importanti cantine, i cui vini – offerti gratuitamente - sono abbinati e serviti ai tavoli con il supporto dei sommelier della Fisar-Delegazione Storica di Volterra, dal 2007 partner storico del progetto impegnato anche nella realizzazione di corsi di avvicinamento al vino tesi a favorire il reinserimento dei carcerati.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra