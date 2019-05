Si ritrovano a 50 anni dal diploma le alunne del Ss.ma Annunziata

Nel cinquantesimo anno dal diploma (1969-2019) si sono ritrovate le alunne della IV^ magistrale del Conservatorio SS. Annunziata di Empoli.

Sono ritornate nella vecchia scuola, presenti alcune suore, il vicepreside e l’ex insegnante prof. ssa Renata Guerri e la prof.ssa Laura Merlino le ha intrattenute rievocando care figure di prestigio, come suor Amata e suor Enrica. Poi hanno donato una targa-ricordo per ringraziamento e testimonianza della missione formativa dell’Istituto. Si sono infine trasferite per il pranzo presso il ristorante “I Palmenti” di Montelupo dove piacevolmente e con commozione hanno ricordato momenti del passato.

