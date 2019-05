Sorpreso a rubare in piena notte, arrestato giovane a Bagno a Ripoli

Verso le 00.45 di oggi, venerdì 31 maggio, un giovane è stato arrestato per tentato furto a Bagno a Ripoli. Alcuni residenti di via XXV aprile avevano notato il 20enne, di origini eritree, mentre stava forzando un motorino per rubare dal vano sottosella. Vistosi scoperto, il 20enne è fuggito verso via Lavagnini ma i carabinieri lo hanno bloccato in un giardino. Già noto alle forze dell'ordine con ben diciassette generalità differenti, è finito in manette.

