Spettacolo di fine anno delle 'Sacchetti' con il Teatrino dei Fondi

Dal 3 all’8 giugno le scuole primarie dell’Istituto Sacchetti di San Miniato (“Don Milani” di San Miniato basso, “Leonardo Da Vinci” di San Miniato, “Giuseppe Giusti” di La Scala e “Carlo Collodi” di Ponte a Elsa) saranno in scena con gli spettacoli di fine laboratorio, dei percorsi teatrali condotti da Claudio Benvenuti del Teatrino dei Fondi.

250 ore di attività e 23 classi coinvolte. Una particolare attenzione dedicata ai temi della cittadinanza attiva, del rispetto reciproco e della legalità consapevole.

Tematiche che il Teatrino dei Fondi porta avanti con vari progetti, tra cui con CITTADINI AD ARTE, un percorso di conoscenza, sensibilizzazione e approfondimento rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria, organizzato dal Teatrino dei Fondi con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana e con il patrocinio dei Comuni di San Miniato, Fucecchio, Montaione, Palaia e Capannoli. Il progetto prevede azioni culturali volte alla prevenzione e allo sviluppo di buone pratiche di cittadinanza e al tempo stesso sono gli ambasciatori per le famiglie e per la società adulta in generale.

Lunedì 3 giugno alla Sala 78 di Ponte a Elsa, ore 20:45, le cinque classi della primaria “C. Collodi” presenteranno un riadattamento della commedia Gli Uccelli di Aristofane dal titolo La città ideale. Una riflessione sulle tematiche della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica.

Martedì 4 giugno alle ore 21:00 gli alunni della scuola primaria “G. Giusti” di La Scala, nel piazzale di fronte al circolo Arci, porteranno in scena Leonardo e i taccuini perduti, uno spettacolo in omaggio alla figura di Leonardo Da Vinci. È un copione originale di Claudio Benvenuti con il contributo dei bambini e delle insegnanti che ha come obiettivo, invitare alla curiosità, all’approfondimento e al non fermarsi dietro l’apparenza delle cose.

Mercoledì 5 giugno, ore 18:30, nel giardino allestito a festa per l’occasione della primaria “Don Milani” di San Miniato basso, andrà in scena Il grande gioco dell’oca della legalità e dei diritti. Gli studenti delle sei classi presenteranno uno spettacolo che affronta in modo ludico i principi fondamentali dell’educazione civica, l’essere cittadini consapevoli e responsabili, la rilevanza delle regole se riconosciute e condivise, l’importanza di conoscere i meccanismi di un’organizzazione, un’assemblea pubblica, unaconferenza, una manifestazione pacifica, una campagna social di sensibilizzazione per partecipare attivamente alla vita in società ed esprimere il proprio parere.

Giovedì 6 giugno alle ore 18:30, presso l’auditorium in Piazza Bonaparte, le 5 classi della “L. Da Vinci” di San Miniato capoluogo, porteranno in scena lo spettacolo Tieni il tempo, un processo al tempo in cui un tribunale di bambini mette sotto accusa il Signor Tempo, il modo in cui scorre a volte troppo veloce e a volte troppo lento, le sue mancanze e le sue follie. Non mancheranno incursioni nel passato con scene dai tempi antichi.

