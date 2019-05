Integrazione e cultura, una giornata di eventi a Montopoli con Teranga

L'associazione Teranga ha deciso di organizzare una importante giornata culturale all'Avis di Montopoli in Val d'Arno, sarà sabato 22 giugno dalle 12 in poi. Si tratta della seconda edizione di una giornata di questo tipo e vede la partecipazione della Regione Toscana e delle associazioni partner dell'iniziativa come Conad, Cesvot e Cgil.

Il programma prevede incontri, dibattiti e molto altro ancora, oltre a un torneo di calcetto dal titolo 'Tutti insieme per un'integrazione'. Proprio l'integrazione sarà protagonista.

Dalle 12 si terrà il pranzo, alle 14 l'esposizione di manufatti africani. Alle 15 la presentazione del libro 'Mi chiamo Mohamed Alì'. Alle 16 la dimostrazione djembe del gruppo quewal Africa e Efn-Hala (Money). Alle 17 incontro su Officine Cavane. Alle 17,45 sfilata tradizionale e consegna premi del torneo di calcetto.

Dalle 18.15 infine un dibattito sull'immigrazione. Interverranno le amministrazioni comunali del Comprensorio del Cuoio, un rappresentante della Regione, il console del Senegal, un rappresentante Cgil e altre figure da Anci, Cesvot, Shalom, La Ruzzola, Associazione Senegalesi in Toscana e molte altre associazioni.

