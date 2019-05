Territori Attivi a Avane: bolle, spettacoli, musica e artisti dell'Empolese

Il centro giovani di Avane con la casa del popolo di Avane e l'associazione Noi da grandi organizza Territori Attivi per valorizzare gli artisti del territorio. È all'interno del Festival Velaviva che si terrà, appunto, alla Vela di Avane domenica 2 Giugno. L'ingresso è gratuito.

Sono previste attività e spettacoli per le famiglie e bambini nel pomeriggio e la sera concerti e iniziative per ragazzi, adulti e tutti quelli che vogliono divertirsi. La sera si esibiranno Legno, Il Colle e Gli Altri Band.

Si esibirà alle ore 17:30 con uno spettacolo veramente coinvolgente per grandi e piccini D'Artagnan il Mago delle Bolle: è 3 volte il Campione del Mondo di bolle di sapone detenendo 3 Guinness World Records dalla sede ufficiale di Londra. È il primo italiano della storia ad aver ottenuto un Guinness dei Primati con le bolle di sapone.

All'interno del Festival si alterneranno, spettacoli per bambini come il succitato mago, il gioco di scacchi, il burraco, calcio sociale e spazi play ground e workshop il pomeriggio dalle 16, e poi dalle 19 si attiverà il palco per dar voce ai cosiddetti Territori Attivi, quindi a artisti "Local", dalla Battaglia delle band dei ragazzi di Empoli, ai gruppi musicali Colle, Gli altri Band e e chiusura con Legno, che sono in tournée in tutta Italia.

Tutte le notizie di Empoli