Tien-an-men, trent'anni dalla protesta: la poesia di Valerio Vallini

A trenta anni dalla tragedia di piazza Tien An Men, Valerio Vallini ha voluto ricordare le giovani vittime con una poesia. Uscì già sulla rivista Salvo Imprevisti nel 1989, oggi la riproponiamo su gonews.it.

Tien-an-men

(da una nota di cronaca)

La madre in nero

e la riga verde. Davanti

schierati i soldati:

le baionette innestate pronte

per gli spari.

Lei avanza il capo

chino sull’immagine

del figliolo ucciso.

Le guardie

passano accanto, battono

i tacchi chiodati, la sfiorano.

Lei non grida.

Nella piazza vuota

sta il suo silenzio alto nell’accusa.

Giugno 1989

"Ripropongo questi versi scritti in un murale, trenta anni fa, per onorare i morti di piazza TIEN-AN- MEN".