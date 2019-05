Uffizi gratis per il 2 giugno: aperte anche le nuove sale del '500

Apertura gratuita straordinaria alla Galleria degli Uffizi di Firenze domenica 2 di giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Grazie a questa iniziativa speciale (decisa dalla direzione del museo sulla base di un piano generale varato dal Ministero dei Beni culturali) i visitatori potranno ammirare, con ingresso libero, i capolavori delle nuove sale del '500 fiorentino e veneziano ad appena tre giorni dalla loro inaugurazione ufficiale.

Gli spazi al primo piano della galleria, appena restituiti al pubblico, accolgono 105 opere, tra le quali capolavori come la Venere di Urbino di Tiziano, la monumentale Madonna del Popolo di Federico Barocci (che torna in esposizione dopo 10 anni in deposito), l'evocativa Caduta degli Angeli ribelli di Andrea Commodi, oltre a dipinti di Tintoretto, Padovanino, Bronzino, Vasari e molti altri maestri.

Il 2 di giugno sarà tra l'altro l'ultimo giorno per visitare la mostra per commemorare le vittime della Strage dei Georgofili del 27 di maggio 1993: la Sala del Camino, sempre al primo piano della Galleria, accoglie due grandi tele del pittore fiorentino del '600 Bartolomeo Manfredi non esposte ordinariamente, il Concerto e i Giocatori di Carte. Entrambe furono gravemente danneggiate dalla bomba di 26 anni fa, ma sono state 'riportate in vita' grazie a complessi interventi di restauro che hanno consentito di ricomporre in parte le loro superfici quasi completamente disintegrate dall’esplosione dell’ordigno.

Fonte: Ufficio stampa

