Ulivieri: "Mi auguro non vinca la destra". Giglioli (Pd): "Ha ragione, chi crede nella democrazia sceglierà noi"

“Fa piacere che mister Ulivieri abbia colto il senso della sfida che ci attende il prossimo 9 giugno perché è evidente che fra dieci giorni saremo chiamati a decidere a San Miniato quale futuro scrivere per i nostri figli. Noi siamo convinti che destra e sinistra esistano ancora e che la distinzione si delinei essenzialmente attorno ai valori della nostra Costituzione democratica e antifascista. Per la destra si tratta di un documento su cui magari anche fare giuramenti quando si è chiamati a ricoprire incarichi istituzionali, per noi è carne viva da far quindi vivere quotidianamente fra la gente. Nella nostra Costituzione, per chi come noi crede nei valori della uguaglianza e della democrazia, ci sono cioè non solo principi astratti ma indicazioni concrete di programmi e metodi, contenuti e azioni per renderli attuati e attuabili. Per noi la Costituzione quindi non è un vincolo, ma uno stimolo a fare sempre di più e a cercare di farlo sempre meglio affinché a San Miniato quei principi siano ogni giorno tradotti nella vita di ogni persona.” Così il candidato del centrosinistra Simone Giglioli commenta le dichiarazioni di Renzo Ulivieri sul ballottaggio del 9 giugno nel comune di San Miniato.

Le affermazioni di Ulivieri

In un'intervista al quotidiano 'Il Tirreno' il mister Renzo Ulivieri ha dichiarato "Mi auguro che non vinca la destra, ovviamente. Almeno quella dichiarata. Non esiste soltanto la destra come schieramento politico di destra. Nelle idee si può essere di destra anche stando a sinistra. Purtroppo".

E sul come siamo arrivati a questo punto, ha scritto: "La gente non è stata contenta di come è stata amministrata negli ultimi anni. [...] Una volta nel silenzio della cabina hanno espresso tutta laloro contrarietà".

