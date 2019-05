Valigia sospetta fatta brillare davanti l'autodromo del Mugello, conteneva attrezzi per il barbecue

Poteva essere un ordigno lasciato abbandonato in una valigia metallica ma l'allarme bomba si è rivelato falso. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti a 20 metri dall'ingresso Palagio dell'autodromo del Mugello a Scarperia, dove si stanno tenendo le prove libere in vista del motomondiale di domenica. Il brillamento è avvenuto in sicurezza con la squadra addetta del comando provinciale di Firenze. All'interno della valigia erano contenuti attrezzi per il barbecue=

Tutte le notizie di Scarperia e San Piero