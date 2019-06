Aeroporto Firenze, Razzanelli (FI): "Non può essere un giudice a fermare opera strategica"

Mario Razzanelli, esponente di Forza Italia, sulla decisione del Tar sull'aeroporto di Firenze: "Non può e non dovrebbe essere un giudice di un Tar a dare il via o lo stop a un'opera strategica come un aeroporto. Certe decisioni, che incidono sull'economia di un territorio spettano alla politica e nel caso di specie l'iter è stato oltremodo lungo proprio perchè si è voluto rispondere a tutte le eccezioni sollevate. Come può questo ora essere un difetto?

Le cosiddette prescrizioni ambientali possono essere giudicate solo da tecnici, cosa che è stata fatta da 3 diversi Ministeri competenti in materia; un pronunciamento che ha visto avvicendarsi ben 3 Governi. Senza contare l'Enac. Firenze aspetta da 50 anni un'opera che darebbe una svolta epocale a tutta l’economia Fiorentina e del comprensorio creando migliaia di nuovi posti di lavoro.

Il fatto che l'ultima decisione spetti al Tar di turno è inaccettabile e indecente; forse è giunto il tempo di rivedere certi procedimenti e anche di mandare a casa politici locali e sindaci che nel loro programma hanno l'immobilismo. Altrimenti in Toscana come in Italia non si farà mai nulla".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze