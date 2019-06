Al via campus estivo al Museo degli Innocenti

Prenderà il via da lunedì 10 giugno il campus estivo al Museo degli Innocenti. Tre settimane da vivere nel centro storico di Firenze tra arte, gioco, uscite in città e tanto divertimento, grazie un programma di iniziative che dal 10 al 28 giugno accoglie i ragazzi dai 6 agli 11 anni nella splendida cornice del Museo e dei giardini dell’Istituto degli Innocenti.

Il Campus, a cura de La Bottega dei Ragazzi, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, ultimissimi giorni per iscriversi ai pochi posti ancora rimasti disponibili. Per prenotarsi si può scrivere a labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it o direttamente in biglietteria contestualmente al pagamento.

Il costo per settimana, incluso il pranzo alla mensa dell’Istituto, è di 120 euro, 28 per la singola giornata; sono previste riduzioni per convenzionati 95 euro a settimana, 24 euro al giorno e per iscrizioni a più settimane e in caso di fratelli.

Il campus è promosso in collaborazione con Fondazione Santa Maria Nuova, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Museo Leonardo da Vinci, Opificio delle Pietre Dure e prevede uscite e attività anche in queste istituzioni.

Fonte: Ufficio stampa

