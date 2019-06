Alberi a Castelfiorentino, Verdi: "Ambientalismo, dalle parole si passi ai fatti"

Dopo il taglio di 200 alberi a Castelfiorentino, in campagna elettorale a poche ore dal voto hanno piantato un gelso, oggi mi fanno presente e ho verificato di persona, che in piazza Cherubini, lunedì prossimo, verranno tagliati tutti i pini.

Salvaguardia e manutenzione del verde sono parte del nostro progetto politico e anche se non siamo entrati in Consiglio Comunale abbiamo comunque aumentato i consensi e siamo parte di un percorso europeo che ci vede vincitori e soggetto politico ineliminabile per il cambiamento anche in Italia.

Continueremo ad esporre le nostre ragioni come a Castello dove la politica ha scarsa attenzione per l'ambiente, e in questo caso per gli alberi che si continua a tagliare, come se tutti fossero irrimediabilmente malati.

Spero che i nuovi consiglieri sappiano invertire la rotta, dall'abientalismo delle parole si passi ai buoni fatti e lunedì, prima che vengano tagliati , fermate le motoseghe e salvate i pini di piazza Cherubini.

Chi in campagna elettorale si è autodefinito ambientalista o addirittura verde ha l'occasione per dimostrarlo.

Damiano Ghiozzi, Verdi Castelfiorentino

Tutte le notizie di Castelfiorentino