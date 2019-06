Aggressione e rapina in largo Annigoni, arrestato un 25enne. Si cercano i tre complici

Nel mese di marzo è avvenuto a Firenze un furto con relativo pestaggio fuori da una ricevitoria Sisal in via della Mattonaia. In quel frangente due persone vennero ferite e rapinate da quattro persone, che portarono via circa ottocento euro. Oggi, sabato 1 giugno, uno dei responsabili è finito in manette e si trova in carcere.

Si tratta di C.S., ha venticinque anni ed è di origini tunisine. Pregiudicato e senza fissa dimora, è il principale responsabile dell'aggressione, in concorso con tre connazionali.

L'arresto è stato messo a segno da carabinieri e squadra mobile in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze.

L’immediato scambio informativo tra i Carabinieri che avevano indagato sull’episodio di Piazza dei Ciompi e i poliziotti intervenuti sul luogo della rapina ha consentito sin da subito di restringere il cerchio su un gruppo di soggetti noti agli uffici. Gli indizi di colpevolezza a carico degli indagati, raccolti anche grazie a attività tecniche, sono risultati indispensabili per l’accertamento del fatto avvenuto lo scorso 21 marzo. Inoltre, le vittime, che avevano riportato entrambi una prognosi di 45 giorni per gravi lesioni al volto, sono riusciti a riconoscere, mediante individuazione fotografica, alcuni degli autori della rapina.

Le ricerche dei correi sono tuttora in corso.

