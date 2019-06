Cade in downhill, muore 61enne ciclista

Una brutta caduta di bicicletta ha causato la morte di un 61enne durante una discesa in downhill, sport praticato in bicicletta classificato come estremo. Il fatto è accaduto nel prato delle Macinaie, a Castel del Piano, comune dell'Amiata grossetana. I carabinieri, chiamati assieme all'elisoccorso Pegaso e ai sanitari inviati dal 118, hanno accertato la dinamica dei fatti. L'eliambulanza non è giunta sul posto perché il decesso è stato appurato nel luogo dei fatti.

