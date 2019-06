Cena di fine anno al Calasanzio di Empoli, serata sotto le stelle

Come ormai da lunghissima tradizione l'Istituto Calasanzio di Empoli ha il piacere di salutare e augurare buone vacanze ad insegnanti, genitori e a tutti gli amici del Calasanzio con la consueta cena scolastica di fine anno. Quest'anno la serata “sotto le stelle" si terrà venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20:00 e si svolgerà direttamente lungo via Carrucci, proprio di fronte all'Istituto Calasanzio. Sarà un’occasione di incontro tra vecchi e nuovi amici dell’Istituto, un momento per apprezzare e condividere la convivialità tipica calasanziana. La regia della serata è affidata alla Fondazione Calasanzio, che insieme alle altre associazioni della scuola è sempre in prima linea per organizzare iniziative culturali e non solo, tutte orientate a far interagire i ragazzi, ad offrire loro insomma un valido e sicuro punto di riferimento. Per informazioni e prenotazioni info@fondazionecaladanzio.it

Fonte: Istituto Calasanzio di Empoli

