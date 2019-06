Chianti Classico Marathon al via con quattrocento iscritto

Chi corre nel Chianti cerca se stesso. Compie un viaggio intorno alle proprie motivazioni, i pensieri segnano il passo, i sogni supportano lo sforzo fisico, il desiderio di raggiungere la parte migliore di sé permette di vivere in un’altra dimensione. Chi corre per le strade bianche, i sentieri e i boschi di Barberino Tavarnelle, San Casciano, Greve, vive un’altra vita. E’ l’esperienza che si preparano a condividere i 400 iscritti, provenienti da 31 diverse nazionalità, dato temporaneo in continua ascesa, che domenica 2 giugno proveranno l’emozione di una corsa unica al mondo.

La Chianti Classico Marathon è la maratona che fa respirare bellezza e libertà nel cuore del Chianti classico. Cultura delle origini, passione per la corsa e amore per il territorio. Un mix di opportunità a marchio doc, da degustare in tutta la sua tipicità, nata e cresciuta tra i campi, le vigne, e i casolari della campagna fiorentina con le caratteristiche di una gara che si affaccia nel panorama nazionale negli anni ’70 per un gioco e una passione coltivata da un gruppo di amici maratoneti di Mercatale Val di Pesa. La gara, oggi, si rigenera con una formula del tutto nuova, reinterpretata pochi anni fa grazie alla rete di collaborazioni messa in piedi dalle associazioni locali, la Podistica Valdipesa, i comuni del Chianti fiorentino e gli sponsor storici che sostengono la manifestazione sin dagli esordi, il Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca.

Per la terza edizione la Chianti Classico Marathon trae linfa dalla tradizione con una sfida aperta a tutti, atleti, sportivi, appassionati, giovani e adulti di ogni età, che alimenta energia e vitalità sportiva in un’area della Toscana ricca di testimonianze del passato, risorse contemporanee tra vocazioni turistico-culturali, tese alla valorizzazione delle eccellenze chiantigiane, e ispirazioni enogastronomiche. “Correre tra alcuni dei paesaggi più belli del mondo – dichiarano gli organizzatori - avvolti dalla ricchezza di un patrimonio culturale di prestigio, dalle storiche radici di un territorio rurale cresciuto nell’abbraccio della natura, è un’esperienza fisica alla ricerca di noi stessi, una forma di autonomia che si acquisisce passo dopo passo e rinsalda quel rapporto tra uomo e natura cui ogni individuo aspira”. Il tragitto riserva agli atleti la visione di alcuni dei siti di interesse più rinomati del Chianti. Una cornice di prestigio costituita da monumenti, fortificazioni, complessi religiosi, esempi di architettura contemporanea come le Cantine Antinori, la millenaria Abbazia di Badia a Passignano, il centro storico di Greve in Chianti, il borgo medievale di Montefioralle, il Castello di Verrazzano, Villa Sant’Andrea a Fabbrica, il Castello di Gabbiano.

Tre i percorsi di valore naturalistico proposti dalla Chianti Classico Marathon, edizione 2019. Tra le novità l’ampliamento di qualche Km della Ultra Trail, quest’anno lunga 45,6 km (lo scorso anno 44 Km), che si affianca, come da tradizione, alla Trail di 21 km e il Nordic Walking di 11 km. Fanno parte del team organizzatore alcuni atleti chiantigiani che hanno corso e continuano a correre, considerando quest’attività parte della loro vita, come Agostino Scortichini, Tiberio Maestrini, Adriano Belloni, Fabio Benelli, Marco Canocchi, Alberto Bellosi, insieme a decine di volontari.

Per partecipare alla Chianti Classico Marathon i numerosissimi maratoneti, l'organizzazione prevede di contarne circa 800 ai nastri di partenza, giungeranno da ogni parte del mondo. Gli atleti iscritti provengono dalle nazionalità più diverse: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Corea, Russia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Francia, Spagna, Bielorussia. Il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto a Mercatale Val di Pesa: entro le ore 8 per l’Ultra Trail, le ore 8.30 per la Trail, le ore 9.15 per il Nordic Walking e passeggiata. Info e iscrizioni: www.chianticlassicomarathon.com.

Fonte: Ufficio stampa

