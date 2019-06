Cocaina, hashish e una pistola in casa: arrestato 33enne a Prato

Un 33enne è stato arrestato a Prato dai carabinieri di Iolo per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione presso l'abitazione dell'uomo in via Turchia, i militari hanno trovato circa un chilo e mezzo di hashish, circa 50 grammi di cocaina, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi, nonché una pistola a tamburo cal. 7.65 priva di matricola con 70 cartucce calibro 9x21. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria pratese. N

