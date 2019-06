Cocaina in tasca e pistola non denunciata, arrestato 29enne a Firenze

A Firenze nella tarda serata di ieri, venerdì 31 maggio, la polizia di Stato ha arrestato un 29enne di origini albanesi per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, durante un controllo in via Faenza, è stato inizialmente sorpreso con in tasca sette dosi preconfezionate di cocaina e novecento euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Scattata la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo nella zona di San Lorenzo, gli agenti hanno trovato, dentro ad una felpa, una pistola non denunciata con relativo munizionamento e altri quaranta grammi di cocaina, quest’ultimi nascosti insieme a un bilancino di precisione dentro un contenitore di plastica .

Al momento sono in corso accertamenti sulla pistola rinvenuta nell’abitazione. La persona arrestata, ora a Sollicciano, dovrà rispondere anche della detenzione abusiva dell’arma e del munizionamento.

