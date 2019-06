Dovevano essere in carcere da tempo, arrestati due giovani nel Pisano

Nel primo pomeriggio di ieri (venerdì 31 maggio) a San Giuliano Terme i carabinieri hanno arrestato un 29enne romeno, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Mantova, dovendo scontare una condanna di un anno e tre mesi in carcere per un furto aggravato in concorso, commesso in quella provincia nel 2013. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

Nella prima mattinata di oggi (sabato 1 giugno) a Pisa, i carabinieri di Porta a Mare hanno arrestato un 36enne macedone in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pisa, dovendo scontare una condanna di un anno e sette mesi di reclusione in carcere per rapina. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

