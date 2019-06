Educazione fisica, insegnanti qualificati a Pistoia con il progetto con le società del territorio

Sono 23 le scuole primarie pistoiesi che hanno potuto beneficiare, gratuitamente, di insegnanti qualificati di educazione fisica durante le ore di attività motoria previste dal calendario scolastico.

Il progetto, partito lo scorso novembre, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Pistoia, Ufficio Scolastico Provinciale e società sportive del territorio.

Oltre 500 le ore di attività motoria svolte dagli allenatori delle 10 società sportive che hanno aderito all'iniziativa. Si tratta di Scuola Volley Pistoiese, Pistoia Volley La Fenice, Pistoia Basket 2000, Centro Ginnico Olimpia, Shirai Karate, Avis Volley Pistoia, Hockey Pistoia, Chiti Scherma, Pistoiatletica 1983 e Rugby Pistoia.

L'assessore allo sport del Comune di Pistoia ringrazia le società sportive per avere aderito a titolo gratuito a questo importante progetto, portando la loro professionalità a servizio dei bambini e delle famiglie. Come dimostrano diversi studi, favorire l'acquisizione di abilità motorie fin da piccoli, concorre allo sviluppo globale della personalità sotto il profilo non solo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Anche per questo motivo l'assessore si augura che, con l'avvio del prossimo anno scolastico, questa esperienza possa essere ripetuta, visto il risultato in termini di adesioni e soddisfazione da parte di tutti.

