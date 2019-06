Elezioni Colle, Io Cambio: "Nessun apparentamento al ballottaggio"

La lista Io Cambio ha sempre ribadito nel corso della sua campagna elettorale la sua totale indipendenza da partiti, inoltre ha sempre comunicato con forza che non avrebbe fatto apparentamenti con nessun eventuale candidato sindaco al ballottaggio e così farà.

Rimanendo coerenti al progetto non darà una direttiva di voto ai propri elettori, ma vuole che questi, i quali hanno creduto fortemente nel progetto e nel programma di Io Cambio, siano messi nella condizione di scegliere il sindaco che meglio possa portare avanti alcune delle idee e dei progetti principali di Io Cambio –Insieme si può.

Infatti, la lista Io Cambio ha portato avanti una campagna elettorale propositiva e così vuole continuare a fare; per questo ha organizzato due incontri, uno dopo l’altro, questa domenica all’interno della propria sede, in Via Oberdan, 52, alle ore 21:00 con il candidato Angela Bargi e alle ore 22:00 con il candidato Alessandro Donati.

Incontri nel quale sono invitati a partecipare tutti gli elettori di Io Cambio e non.

I candidati sindaci che si affronteranno al ballottaggio saranno chiamati a parlare su alcune tematiche care al progetto di Io Cambio, ed eventualmente ad impegnarsi nel portare avanti alcune delle idee principali che la lista ha inserito nel proprio programma elettorale.

Così facendo la lista Io Cambio vuole dare la possibilità ai propri elettori di formare autonomamente il proprio pensiero e la propria idea alla luce del candidato che meglio riuscirà ad incarnare alcuni principi cardine della lista Io Cambio, lasciando al singolo elettore la decisione secondo lui migliore.

Quindi vi aspettiamo, sede di Io Cambio, Via Oberdan, 52, domenica 2 Giugno ore 21:00 Angela Bargi, ore 22:00 Alessandro Donati.

Io Cambio

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa