Espulso dall'Italia, viene trovato e arrestato a Santa Croce

Nel primo pomeriggio di ieri (venerdì 31 maggio) a Santa Croce sull'Arno è stato arrestato un 32enne di origini albanesi. Questo, già colpito da un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Siena nell’agosto del 2016, ha fatto illegalmente rientro in Italia in violazione della normativa della legge sugli stranieri. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

