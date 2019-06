Festa della Pace, successo a Bientina: oltre 1.400 partecipanti

Si è conclusa con un nuovo record, la 27esima edizione della Festa della Pace, che dal 1993 celebra il termine dell’anno scolastico con i bambini delle scuole di Bientina. Quest’anno sono state oltre 1400 le persone che si sono intrattenute a pranzo, nella suggestiva cornice del parco della villa comunale Pacini, offerto dall’amministrazione tramite il seggio del Palio. Un pic-nic all’aperto, su plaid regalati per l’occasione, insieme alle famiglie, ai bambini, alle insegnanti e alle numerose associazioni del territorio: segno di una grande comunità che si ritrova insieme per condividere momenti di gioia.

Due sono state le novità importanti dell’edizione 2019: l’attenzione rinnovata sul tema dell’accoglienza e sulle questioni climatiche, con il lancio dei palloncini in piazza Vittorio Emanuele II, al termine della festa, fatti di plastica biodegradabile. Una dimostrazione del fatto che le nuove generazioni sono sempre più sensibili nei confronti del mondo che ci circonda e che “invertire la rotta” in merito a problematiche tanto attuali è possibile, grazie al supporto delle istituzione e della stessa scuola.

Uno sciame di palloncini biodegradabili, infatti, è stato lanciato in aria per portare messaggi di pace scritti dagli alunni insieme al rispetto per l’ambiente al termine del corteo, iniziato alle ore 12.00 - dopo i tradizionali giochi dei ragazzi - dal parco Caduti di Piavola. L’iniziativa deriva dall’impegno a favore dell’ambiente - denominata “Plastic Free Challenge” - a cui il Comune di Bientina ha aderito con delibera di giunta n° 44 del 02/04/2019. L'obiettivo è proprio quello di eliminare l’uso della plastica negli eventi pubblici e utilizzare sempre più strategie volte a ridurre la plastica monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati e verrà implementata nel corso dei prossimi mesi.

Tante sono state anche le associazioni del territorio che hanno dato il proprio prezioso contributo all’ottima riuscita della festa, con allestimento di punti gioco, supporto tecnico e logistico e vasto impegno di risorse umane: segno di una partecipazione ampia da parte delle varie realtà locali, vero e proprio fiore all’occhiello Bientina, che da sempre rende vivo il paese, luogo di numerose iniziative e manifestazioni.

Fonte: Comune di Bientina

