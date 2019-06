Finto incaricato Publiacqua, l'azienda diffida: "Pretendete il tesserino di riconoscimento"

Dal Comune di Firenze ci segnalano una persona che, fingendosi incaricata di Publiacqua, ha tentato di entrare nell’abitazione per leggere il contatore fotografando tra l’altro i campanelli. Publiacqua ricorda ai cittadini che il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna che, nei condomini, si situa solitamente al contatore generale. Publiacqua invita, quindi, i cittadini a pretendere l’esibizione del tesserino di riconoscimento da chiunque si presentasse loro come nostro dipendente e comunque a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.

Fonte: Publiacqua

