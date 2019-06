Fiorentina, la trattativa confermata dalla società

"Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

Con queste parole la società Acf Fiorentina annuncia quel che da giorni era stato svelato, una trattativa con il patron dei New York Cosmos Rocco Commisso. Potrebbe finire dopo 17 anni la favola dei Della Valle, che presero in C2 la squadra viola dopo il fallimento di Cecchi Gori per portarla in Serie A. Oltre a Commisso ci sono anche altri nomi, o meglio soggetti: un fondo del Qatar e uno del Kuwait. Mancano poche settimane prima di un annuncio ufficiale, per pianificare la prossima stagione che non dovrà far storcere il naso ai tifosi come l'ultima, a un passo dal baratro della B.

