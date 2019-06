Furgone contro camper in A1, muore 60enne

Un uomo di 60 anni è morto nella notte in A1 dopo un incidente stradale. L'uomo, nativo di Serravalle Pistoiese ma residente a Pistoia, avrebbe perso il controllo del suo furgone e avrebbe urtato un camper.

Il sinistro è avvenuto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione nord, all'altezza di uno scambio di carreggiata per un cantiere. Pare che alla base dell'incidente possa esserci stato un malore per il 60enne. Illese invece le cinque persone nel camper.

Stando alla polizia stradale - intervenuta sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 - il traffico è stato deviato sulla viabilità esterna ma ora l'A1 è tornata percorribile.

Tutte le notizie di Barberino di Mugello