Furti seriali di bici elettriche, individuato l'autore a Montecatini Terme

A seguito di numerose segnalazioni e denunce per furti di biciclette elettriche, la Polizia Municipale di Montecatini Terme, attraverso il Nucleo per la Sicurezza del Territorio, ha avviato un’intensa attività di controllo per risalire agli autori dei reati. Nei giorni scorsi, al termine di quasi due mesi di indagini, ha trovato il ladro.

È stato denunciato un cittadino rumeno, domiciliato a Montecatini, trovato con arnesi da scasso (tronchesi di grosse dimensioni nascoste in una borsa) di cui non ha saputo giustificarne il possesso, proprio nella zona dove erano stati segnalati furti di biciclette.

L'uomo è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati specifici contro il patrimonio. All’atto della perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di guanti antitaglio e di una chiave di avviamento per bici elettrica, non sapendo giustificare il possesso nemmeno di questi ulteriori elementi.

Sono in corso ulteriori accertamenti di indagine per risalire ad eventuali complici.

