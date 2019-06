Barnini presenta la giunta a Empoli: outsider le quote rosa, Barsottini vice sindaco

Conferme, outsider e piacevoli sorprese. Appena dopo la firma si sono presentati gli assessori della nuova giunta Barnini a Empoli. Il sindaco ha mantenuto le deleghe a bilancio, personale, educazione e infanzia, società partecipate.

Come vice Fabio Barsottini con deleghe a lavori pubblici infrastrutture, mobilità, urbanistica, edilizia, rapporti con il consiglio comunale.

Rimane anche Fabrizio Biuzzi con deleghe a sport, associazionismo e volontariato.

New entry Adolfo Bellucci, leader di preferenze: manutenzione strade, scuole, cimiteri, immobili, impianti e consorzi stradali.

Un ritorno nella giunta comunale è quello di Massimo Marconcini detto Haller. Per lui le deleghe di ambiente, agricoltura, tutela degli animali, protezione civile, tutela del territorio, legalità e politiche del lavori.

Fa il bis anche Antonio Ponzo Pellegrini con deleghe a commercio, attività produttive, innovazione, sicurezza e decoro urbano, polizia municipale.

Le quote rosa sono novità: Giulia Terreni, presidente del Volo del Ciuco, sostituisce Eleonora Caponi a cultura, turismo, tradizioni popolari, qualità della vita e creatività.

La seconda donna assessore è Valentina Torrini, al posto di Arianna Poggi, al welfare, sociale, casa, integrazione, accoglienza, pari opportunità e diritti.

Le parole del sindaco

A commentare le scelte è stata Barnini: "Ci tenevo a nominare la giunta nel più breve tempo possibile come 5 anni fa. Il giorno dopo è facile dire che il risultato sarebbe venuto lo stesso. Chi ha vissuto questi mesi sa che solo la capacità di mettere assieme storie diverse con un unico obiettivo è la chiave per raggiungere questi obiettivi. Sarà un percorso di governo con dei valori fondanti senza perdere innovazione e trasformazione. Questo è il migliore investimento della giunta per il futuro della città".

Sulle questioni strettamente politiche, Barnini lancia un appello alla sinistra che alle ultime elezioni è stata rappresentata da Beatrice Cioni: "La divisione a sinistra è stata una scelta negativa. Siamo al lavoro perché tra 5 anni non ci sia questa divisione". Ringraziamenti invece per "l'enorme patrimonio di Questa è Empoli" che a suo dire è ormai "un contenitore politico che dà rappresentanza", infatti la lista è stata premiata con l'aumento del numero degli assessori da 2 a 3 (Ponzo Pellegrini, Giulia Terreni, Adolfo Bellucci".

Non poteva mancare il ringraziamento agli ex assessori Andrea Taddei, che per scelte professionali non è stato "disponibile per la conferma", Franco Mori, "un pilastro che ci ha insegnato tanto", Arianna Poggi, Eleonora Caponi e Lucia Mostardini che lasciò l'incarico a metà consiliatura.

"Questa non è una delega in bianco, serve spirito di squadra e chi ha accettato deve sapere che quello dell'assessore non è un lavoro ma una missione", spiega ancora.

Sulle spalle di un assessore in particolare ci sono numerosi carichi di responsabilità: parliamo di Fabio Barsottini, vice sindaco a 26 anni, "forse il più giovane della storia di Empoli", spiega Barnini.

Alla domanda sui dubbi per le personalità femminili da inserire in giunta, sui quali i 'bookmaker' non avevano avuto molta inventiva, il primo cittadino ribalta la questione: "Ho avuto in realtà l'imbarazzo della scelta, tantissime persone da poter mettere in giunta. Questo è quello che differenzia la nostra compagine rispetto al resto dei competitor".

L'analisi politica

Cambia il peso di Questa è Empoli nel quadro politico locale e viene premiato con un assessorato di peso come quello detenuto da Bellucci per gli edifici comunali e le strade. Il Pd incassa la presenza di Barsottini vice sindaco con deleghe vitali come urbanistica e lavori pubblici e la ex consigliera comunale Valentina Torrini, ma perde un posto di rappresentanza, preso in questo caso da Massimo Marconcini dopo il 'patto del sigaro', viste le conferme già previste da tempo per Biuzzi, Ponzo Pellegrini e il già citato Barsottini.

Quali saranno le deleghe chiave? Sicuramente nella prima parte di mandato quelle a lavori pubblici e urbanistica, fino alla conclusione della 429 e del progetto Hope.

Ponzo Pellegrini sarà chiamato a trattare con la polizia municipale dell'Unione per risolvere i nodi chiave dei dipendenti e del loro lavoro sul territorio, oltre a gestire gli eventi sul territorio come negli ultimi 5 anni.

Sempre spinosi i temi del sociale e dell'accoglienza, ai quali è stata chiamata dopo anni di presenza nelle istituzioni Valentina Torrini.

Barsottini si sobbarca un carico notevole, che può precludere a un impegno sempre più oneroso nel tempo: questi 5 anni saranno la prova del 9 nel sostituire Franco Mori e, chissà, anche Barnini dopo 10 anni da sindaco. La giovane età non deve intimorire (nella vicina Castelfiorentino la delega di vice è da anni in mano a Claudia Centi, clase 1987), sarà il cambio di passo (e di deleghe) il vero banco di prova.

Elia Billero

