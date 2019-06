Giustizia per Niccolò Ciatti, Totaro (FdI) interroga il governo Conte

Il Senatore Achille Totaro (Fdi) presenterà lunedì un'interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio Conte per chiedere che il governo italiano intervenga presso il governo spagnolo in merito alla vergognosa vicenda del proscioglimento prima del processo di due degli aggressori ceceni che contribuirono con violenza ad assassinare, insieme al loro connazionale che sferrò il colpo mortale, Niccolò Ciatti a Barcellona.

"Chiediamo un duro intervento del Presidente Conte presso il governo spagnolo - spiega il Sen. Totaro - ciò che sta accadendo in Spagna è inaccettabile. La famiglia di Niccolò e tutta Firenze si ribella a questa vergogna che nega giustizia a Niccolò Ciatti. I due soggetti citati non hanno scontato un solo giorno di carcere e sono liberi rifugiati in Francia mantenuti probabilmente dal governo francese.

"Oltre al danno la beffa - ha concluso il Senatore Achille Totaro - e l'ulteriore vergogna del proscioglimento dei responsabili della discoteca di Lloret de mar. Vigileremo e ci batteremo su questa vicenda perché alla fine la giustizia dovrà trionfare. Lo chiede non solo la famiglia Ciatti ma tutta Firenze".

Fonte: Ufficio stampa

