In biblioteca a Bagno a Ripoli torna il supporto per i bimbi con i compiti estivi

I compiti delle vacanze? Per il secondo anno consecutivo a Bagno a Ripoli si fanno in Biblioteca. Torna dal mese di luglio il progetto “S.O.S Vacanze”, promosso dal personale della Biblioteca comunale di via di Belmonte insieme alla cooperativa sociale Il Cosmo per fornire un supporto ai bambini delle scuole primarie e medie inferiori nello svolgimento dei compiti a casa assegnati dagli insegnanti per i mesi estivi.

Il servizio è completamente gratuito. Il primo appuntamento è in programma martedì 2 luglio, per proseguire venerdì 5, martedì 9 e venerdì 12 luglio, martedì 16 e venerdì 19 luglio, sempre nel medesimo orario dalle 9.30 alle 12. I bambini saranno accolti all'interno dello Spazio Più della Biblioteca. Le iscrizioni, solo telefoniche, saranno aperte dal 14 al 22 giugno in Biblioteca per un massimo di dodici studenti. Per prenotare e per maggiori informazioni: 055 645879/81.

I bibliotecari saranno a disposizione per sostenere i piccoli studenti nella lettura e nella comprensione di un testo o nei passaggi per risolvere un compito di matematica, fornendo consigli su come affrontare un esercizio, accompagnandoli fino a farli arrivare da soli alla soluzione di un problema.

“È un'occasione positiva per i bambini - dice il sindaco Francesco Casini – che potranno imparare a studiare in gruppo iniziando a vivere l'ambiente della Biblioteca, che magari vedrà crescere tra i suoi scaffali pieni di libri e le sue sale di lettura questi giovanissimi studenti e li accompagnerà fino alla laurea. E può essere un'occasione di supporto concreto anche per le famiglie che talvolta non possono permettersi lezioni o ripetizioni private. Per questo teniamo moltissimo a questo progetto e siamo felici di riuscire a replicarlo con l'impegno del nostro personale e quello della coop il Cosmo, a cui va il mio ringraziamento”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli