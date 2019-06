Incendio di capannone a Carrara, struttura collassata

I vigili del fuoco di Massa Carrara e del distaccamento di Carrara sono intervenuti nel pomeriggio per l'incendio di un capannone in via Battilana nel comune di Carrara. L'incendio ha interessato un'area privata di circa​ 300 metri quadrati adibita a ricovero veicoli, deposito materiali ed attrezzature varie.

La struttura, composta prevalentemente da materiale metallico, è collassata interamente ed i beni presenti al loro interno sono stati completamente distrutti. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad effettuare il minuto spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti anche​ agenti del Commissariato di Carrara​ per le indagini del caso (ancora in corso gli accertamenti delle cause)​ ed agenti​ della Polizia Municipale per supporto e viabilità.

